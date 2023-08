'Grootste luchtbrug’ om bewoners door bosbrand bedreigde Canadese stad te evacueren

De inwoners van Yellowknife in het noordwesten van Canada hebben een evacuatiebevel ontvangen omdat de immense bosbranden zich uitbreiden. Volgens lokale autoriteiten wordt nu ‘de grootste luchtbrug in de geschiedenis van de Northwest Territories’ ingezet om mensen te redden.

De bosbrand in het noordelijke deel van het land beweegt zich in de richting van stedelijke gebieden en zou tegen het weekend de buitenwijken van Yellowknife kunnen bereiken, de hoofdstad van de Northwest Territories. Met meer dan 20.000 inwoners loopt de stad acuut gevaar. De autoriteiten hebben aangegeven dat inwoners voor hun eigen veiligheid moeten vertrekken. Ze worden geadviseerd om naar het plaatselijke stadion te gaan en de instructies van professionele hulpverleners op te volgen, zoals vermeld op de website van de regering van de Northwest Territories.

Shane Thompson, minister van Gemeentelijke en Gemeenschapszaken van de Northwest Territories, heeft de noodtoestand uitgeroepen in een gebied dat twee keer zo groot is als Frankrijk. ,,We bevinden ons in een crisis; meer dan 230 branden blijven het boreale bos teisteren en meer dan 20.000 vierkante kilometer staat al in brand.”

Volledig scherm Mensen vertrekken uit Yellowknife nadat er de noodtoestand werd uitgeroepen. © REUTERS

Ongekend

Canada maakt een ongekend bosbrandseizoen door. Volgens de meest recente cijfers van het Canadian Interagency Forest Fire Centre is er al 13,7 miljoen hectare bos in rook opgegaan. Op dit moment zijn er nog 1.073 actieve branden. Een van de grotere branden was gisteravond ongeveer 20 kilometer verwijderd van Yellowknife, wat betekent dat het vuur binnen een dag 10 kilometer dichterbij is gekomen, meldt de Canadese televisie. In verschillende delen van de stad geldt een evacuatie-alarmfase. Samen met bedrijven en militairen zijn beschermingszones ingesteld door burgemeester Rebecca Alty om de verspreiding van de branden te voorkomen.

Mensen in de omliggende gemeenschappen van Yellowknife lopen momenteel het grootste risico en dienen zo snel mogelijk te vertrekken. Andere inwoners hebben tot vrijdag de tijd om te evacueren, aldus de autoriteiten. Evacuaties zouden worden georganiseerd met militaire vliegtuigen. Het gehucht Enterprise is voor meer dan 85 procent verwoest, aldus burgemeester Michael St Amour tegen tv-zender CBC. ,,Ik schat dat er nog zeven of acht huizen en drie of vier winkels over zijn.” Lokale autoriteiten hebben vanwege de nabijheid van de vlammen naar eigen zeggen ‘de grootste luchtbrug in de geschiedenis van de Northwest Territories’ opgezet, aldus de Canadese krant La Presse.

Duizenden bewoners van dit dunbevolkte gebied in de poolcirkel zijn al geëvacueerd. Het dorpje Enterprise, bij de grens met de Canadese provincie Alberta, werd zondag bijna volledig verwoest door brand. Premier Caroline Cochrane van de Northwest Territories gaf aan dat sommige inwoners uit voorzorg Yellowknife verlieten en drong er bij de bewoners op aan om kalm te blijven.

De alarmerende situatie volgt op een maand na het registreren van recordtemperaturen in de Northwest Territories. Op 8 juli gaf de thermometer 37,4°C aan in Fort Good Hope en 37,8°C in Norman Wells. Volgens het weerstation Weather Channel behoort de opmerkelijke hitte in het Hoge Noorden tot de warmste temperaturen ooit gemeten in de buurt van het Canadese Arctische gebied.