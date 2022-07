‘Grootste roze diamant in 300 jaar’ gevonden in Angola: 170 karaat van zuiverste soort

In Angola hebben mijnwerkers een grote roze diamant gevonden. De zeldzame edelsteen heet The Lulo Rose, vernoemd naar de mijn waar de vondst is gedaan. Volgens de Australische Lucapa Diamond Company, exploitant van de Angolese mijn, zou het gaan om de grootste roze diamant die in de laatste driehonderd jaar is gevonden.

De diamant is 170 karaat, wat gelijkstaat aan een gewicht van ongeveer 34 gram. Het is een diamant van het zeldzame type IIa, wat wil zeggen dat het de zuiverste soort is. De Angolese regering, als partner betrokken bij de mijn, is blij met de vondst.

,,Deze recordbrekende en spectaculaire roze diamant die in de Lulo-mijn is gevonden, laat zien dat Angola nog steeds een belangrijke speler is in de wereld van de diamantwinning”, zegt de minister van Minerale Hulpbronnen Diamantino Azevedo in een reactie.

De edelsteen zal worden verkocht op een internationale veiling, naar verwachting voor een astronomisch bedrag. De regering van Angola zal dus meeprofiteren van de verkoop van The Lulo Rose. Om de volledige waarde van de diamant te verwezenlijken moet die eerst geslepen en versneden worden, waarbij de helft van het gewicht verloren kan gaan. De duurste diamant die tot op heden is verkocht is de Pink Star, van 59,6 karaat, die in 2017 voor 71 miljoen dollar werd geveild.

Klein, maar naar verwachting zeer waardevol, deze 34 gram wegende roze diamant. © AFP

