Grootste Spaanse drugsvangst ooit op zee: ruim 30 ton hasj in zeiljachten, ook Nederlandse

Duitse minister van Buitenland­se Zaken verliest creditcard in supermarkt

29 september De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) heeft in een supermarkt in Berlijn zijn creditcard verloren. Dat blijkt uit een brief van een naaste medewerkster van de bewindsman aan de politieleiding in de hoofdstad, meldt de krant B.Z.