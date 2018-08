Grootste verkeersdrukte in Europa voorbij

Ivana's laatste avond: seks, drugs en verkeerde vrienden

16:15 Hoe kwam de 18-jarige Ivana Smit aan haar einde? Was haar val van de 20e verdieping een ongeluk? Een speciale rechtbank in Kuala Lumpur probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Een reconstructie aan de hand van getuigen, interviews en camerabeelden van een avond vol drugs, seks, en verkeerde vrienden.