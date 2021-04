Grote aanval op gevangenis Nigeria: ruim 1800 gedetineerden bevrijd

Wereldmuse­um Rotterdam heeft geroofde kunstobjec­ten uit Afrika in handen

27 maart Wereldmuseum Rotterdam beschikt over achttien geroofde kunstobjecten uit Afrika. Het gaat om objecten die behoren tot de zogenoemde ‘Benin Bronzes’, een grote kunstcollectie die in 1897 door Britse soldaten uit het paleis in de huidige Nigeriaanse stad Benin City is meegenomen. Dat bevestigt Wereldmuseum Rotterdam na berichtgeving hierover in Trouw.