Grote brand in kantoorgebouw Mumbai, nog tientallen mensen vast in pand

Update Iran geeft beelden vrij van gijzeling bemanning in gekaapte Britse olietanker

15:00 Het Iraanse persbureau Fars heeft een foto vrijgegeven die in de gekaapte Britse olietanker Stena Impero is gemaakt. Op het beeld is te zien hoe (een deel van) de bemanning van het schip op de grond zit en worden bewaakt door een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde.