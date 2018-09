Grote brand legt Nationaal Museum Brazilië in de as

In het Nationaal Museum van Brazilië in Rio de Janeiro woedt zondagavond een hevige brand. Dat meldden lokale media. Op televisiebeelden is te zien hoe het gebouw volledig in vlammen opgaat.

Volgens een woordvoerder van het historische museum zijn er geen gewonden gevallen. Het museum, ondergebracht in het paleis van São Cristóvão gelegen in het stadspark Quinta da Boa Vista, was al gesloten toen het vuur omstreeks 19.30 uur lokale tijd (maandag 0.30 uur Nederlandse tijd) uitbrak.

Meer dan vijftig brandweerlieden van diverse korpsen uit de stad proberen met groot materieel om het vuur te blussen. Er bestaat angst dat de vlammen overslaan naar de naastgelegen dierentuin van Rio de Janeiro en het omliggende park, een van de populairste groene recreatiegebieden in de stad.

Volledig scherm Brandweerlieden proberen met man en macht het vuur te blussen. © AP

20 miljoen stukken

Het Nationaal Museum van Brazilië is het oudste museum van het land. Het werd opgericht in 1818 en bestaat in zijn huidige vorm sinds 1892, toen de collectie werd verhuisd naar de residentie van de Portugese koninklijke en later de Braziliaanse keizerlijke familie.

De collectie telt meer dan 20 miljoen stukken waaronder oude keizerlijke documenten, fossielen, mineralen en de grootste Egyptische archeologische verzameling van Zuid-Amerika.

Een van de pronkstukken van het museum is een van de oudste menselijke fossielen ter wereld. Daarnaast bezit het museum een grote geologische, botanische en paleantologische collectie.

Veel brandbare voorwerpen

Vice-directeur Cristiana Cerezo van het museum kon de ramp niet aanzien toen ze bij het in vlammen opgaande gebouw arriveerde. Zwaar geëmotioneerd wierp ze zich op de grond en moest door collega's tot kalmte worden gebracht. Later vertelde ze dat in het museum veel brandbare voorwerpen waren ondergebracht. ,,We waren juist bezig met een plan om de kwetsbaarste stukken weg te halen, maar deze tragedie heeft ons ingehaald.

,,Dit is een tragedie voor de cultuur van Brazilië", reageerde directeur Paulo Knauss van het Braziliaanse Nationaal Historisch Museum op televisiezender GloboNews.

Vera Tostes, directeur van het Museum van het Braziliaanse Nationaal Historisch Instituut beschreef het verlies als 'niet in cijfers' uit te drukken. ,,Deze oude paleizen hebben een structuur van hout, alles vat zo vlam'', zei ze tegen de krant O Globo. ,,Ik ben zo geëmotioneerd dat ik nauwelijks kan praten. Het lijkt erop dat ook de zaal met mummies verwoest is. Het is niet te beschrijven."