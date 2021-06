Grote corona-uitbraak onder Spaanse scholieren op vakantie-eiland Mallorca

Nu zit Spanje met de grootste uitbraak, sinds het begin van de pandemie, die tot één concrete plaats is te herleiden. ,,We beginnen de zomer slecht, we maken dezelfde fout als een jaar geleden. Covid blijft een zeer besmettelijk virus, als we de voorzorgen vergeten, dan krijg je uitbraken als deze”, waarschuwde een epidemioloog, Joan Caylà, eerder deze week in de krant El Mundo. Die uitbraak volgt op de enkele honderden positieve gevallen die de GGD’s in Nederland halverwege deze maand constateerden onder scholieren uit onder andere Utrecht en Amsterdam die op eindexamenreis naar Mallorca waren geweest.



Mede door de uitbraak onder Spaanse scholieren, die vermoedelijk niet beperkt zal blijven tot de meer dan 1200 gevallen die tot nu toe bekend zijn (bijna 5000 eindexamenscholieren zitten op dit moment in quarantaine), is het aantal positieve testen in Spanje sinds een week weer aan het stijgen. En ook Mallorca, dat van Nederland code geel had gekregen zodat reizen weer mogelijk was, ondervindt de gevolgen: van de 39 besmettingen per 100.000 inwoners (over twee weken gemeten) begin deze maand is het aantal verdubbeld naar 79, al is dat nog onder het Spaanse gemiddelde van 106.