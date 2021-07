Grote financiële schoonmaak in Vaticaan: fraudeproces gestart tegen 10 verdachten onder wie kardinaal

Vorig jaar accepteerde paus Franciscus het ontslag van Becciu nadat de kardinaal in verband was gebracht met een controversiële vastgoeddeal in Londen. Het Vaticaanse Staatssecretariaat had in 2014 geïnvesteerd in een voormalige Harrods-winkel in de dure wijk Chelsea, waarin luxe appartementen zouden worden gerealiseerd. Het Vaticaan verloor uiteindelijk 150 miljoen pond (176 miljoen euro) op de investering.