Grote maffiabaas opgepakt in Dubai, had zakelijke banden met Ridouan Taghi

In Dubai is een van de internationaal meest gezochte maffiabazen opgepakt. Het gaat om de 46-jarige Italiaan Raffaele Imperiale. Imperiale zou jarenlang hebben samengewerkt met grote, wereldwijd opererende drugsbazen, onder wie Ridouan Taghi.

Imperiale zat al jarenlang in Dubai, op de vlucht voor de Italiaanse justitie. De aanhouding zou inmiddels zijn bevestigd. De maffiabaas werd in 2017 door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) bij een bruiloft van de Ierse crimineel Daniel Kinahan gesignaleerd. In het zevensterrenhotel Burj Al Arab in Dubai leek toen de complete top van de Europese drugsmaffia aanwezig. Ook Ridouan Taghi zou daar zijn gezien.

Imperiale is lid van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Hij heeft een verleden in Nederland. Sterker, zijn criminele carrière begon zo’n beetje in Amsterdam. Hij nam in 1996 een coffeeshop in Amsterdam over, waar hij enige tijd verbleef. In 2002 kocht hij twee schilderijen van Van Gogh die uit het Van Gogh-museum waren gestolen. Bij een inval in Napels werden de twee werken veertien jaar later teruggevonden.

Beruchte Italiaan

Imperiale is een internationale ‘broker’ van grote partijen drugs, een soort contactpersoon tussen de verschillende maffiaorganisaties. Volgens het Openbaar Ministerie vormden Rico de Chileen, Ridouan Taghi en Imperiale samen de leiding van een wereldwijd opererend crimineel netwerk dat moorden liet plegen, cocaïne importeerde en miljoenen witwaste. De beruchte Italiaan deed dat de laatste jaren vanuit Dubai, waar hij zich redelijk veilig waande want er is geen uitleveringsverdrag tussen Dubai en Italië. Ook zou hij een paspoort hebben van het land waar eind 2019 ook Ridouan Taghi werd gearresteerd.

In januari 2017 werd Imperiale in Italië veroordeeld tot achttien jaar cel voor witwassen en drugshandel. Bij verstek, want naar verluidt woonde de maffioso al jarenlang in Dubai. Daar is hij dus eerder deze week opgepakt.

