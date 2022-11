‘Grote vis’ Tarik B. van de beruchte Audi-bende veroordeeld voor reeks plofkraken in Duitsland

Een 36-jarige Nederlander is in het Duitse Osnabrück veroordeeld tot een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar voor zijn rol bij minstens zes plofkraken, tussen februari en november 2020 in evenzovele deelstaten in de Bondsrepubliek. Utrechter Tarik B. huurde volgens de rechtbank vluchtauto's voor de plofkrakers.

Bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf hield de rechtbank volgens Duitse media rekening met een aantal verzwarende omstandigheden. Zo brak brand uit na een van de plofkraken, eind februari 2021 in Schüttorf (Nedersaksen) dat zo'n 20 kilometer over de grens bij Oldenzaal ligt. Een boven de ruimte met de geldautomaat gelegen woning brandde volledig uit. Een vader, moeder en hun 7-jarig zoontje konden op het nippertje worden gered.

Ook was B., die vrijdag tevens een geldstraf van 6000 euro opgelegd kreeg, in 2017 in Hagen (Noordrijn-Westfalen) al veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor enkele plofkraken. Hij werd vervroegd en onder voorwaarden vrijgelaten uit een Nederlandse gevangenis maar stond daarna onder elektronisch toezicht, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dat weerhield de Utrechter er niet van om opnieuw een rol te spelen bij plofkraken in Duitsland.

Enkelband

Die enkelband vergemakkelijkte tegelijkertijd ook het onderzoek tegen hem. Tarik B. werd eind september 2021 gearresteerd tijdens een gecoördineerde politieoperatie, waarbij werkten politie en justitie in Osnabrück nauw samenwerkten met collega’s in Utrecht en ondersteuning kregen van Europol en Eurojust. Drie maanden later werd de Utrechter bij Bad Bentheim, vlak over de grens bij Enschede, overgeleverd aan Duitsland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Medeverdachte

Tijdens de zeven huiszoekingen in de regio Utrecht-Amsterdam-Den Haag werd ook medeverdachte Nasr A. gearresteerd. De inmiddels 29-jarige Nederlander werd vrijdag in Osnabrück veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden plus een geldstraf van 800 euro. De rechtbank achtte bewezen dat hij explosieven en ander materiaal had aangeschaft voor de plofkraken in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg, Beieren en Saksen-Anhalt. Daarbij maakten de plofkrakers bedragen tussen de 13.000 en bijna 132.000 euro buit. Laatstgenoemd bedrag werd in beslag genomen bij de arrestatie van twee plofkrakers in mei 2020 Elmshorn bij Hamburg. De 28-jarige Samet A. kreeg er in mei vorig jaar vier jaar cel voor, de 23-jarige Mauro B. drie jaar en acht maanden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Medeverdachte Nasr A. © Videostill NDR

Bekentenissen

Zowel Tarik B. als Nasr A. legden tijdens de rechtszaak bekentenissen af maar gaven volgens een rechtbankwoordvoerder geen informatie over hun handlangers en opdrachtgevers. Beide Nederlanders kregen naar zijn zeggen voor elke geslaagde plofkraak 200 of 300 euro als vergoeding voor hun diensten.

Zowel de organisatoren in Nederland als de meeste uitvoerders van de zes plofkraken in Duitsland zijn nog onbekend. Desondanks betekende de grootschalige politieoperatie waarbij de twee werden gearresteerd, een doorbraak in het onderzoek naar de zogenoemde Audi-bende. ,,Voor het eerst wisten we de structuren van de organisatie en logistiek van de groepering bloot te leggen’’, zei Marco Ellermann van de politie in Osnabrück na de overlevering van Tarik B. tegen deze nieuwssite. De Utrechter gold als een ‘grote vis’ van de plofkraak-bende. ,,Hij was erbij of coördineerde de operaties waarbij de afgelopen twee jaar geldautomaten werden opgeblazen’’, aldus Ellerman.

Het Nederlandse criminele netwerk wordt ook wel de Audi-bende genoemd, een verwijzing naar de gestolen of gehuurde snelle auto’s van dit merk, waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. De plofkraak-bende heeft haar zwaartepunt in de regio Utrecht, waar twee derde van de verdachten vandaan komt, en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden die in wisselende samenstelling opereren. Volgens Europol gaat het om ongeveer vijfhonderd leden.

Noordrijn-Westfalen

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) is favoriet bij Nederlandse plofkrakers. Het aantal opgeblazen geldautomaten stijgt er al jaren. Voor 2022 stond de teller tot medio oktober al op 132 plofkraken tegenover 151 over heel 2021. Als de plofkraak-intensiteit zich voortzet, dan wordt de piek van 176 opgeblazen geldautomaten in 2020 overschreden.