Grote zorgen in Australië: 'Vrouwelijke passagiers inwendig onderzocht op luchthaven Qatar’

De autoriteiten in Australië maken zich ‘ernstig zorgen’ over geluiden dat een groep vrouwelijke reizigers op een ‘buitengewoon ongepaste’ manier is behandeld op de luchthaven van Doha, de hoofdstad van Qatar. De vrouwen, die begin oktober op een vlucht van Qatar Airways naar Sydney zaten, werden volgens Australische media plots uit het vliegtuig gehaald voor een ‘inwendig onderzoek’. ,,Ik was doodsbang dat ze me ergens mee naartoe zouden nemen.”

Het incident vond plaats op vrijdag 2 oktober, nadat het personeel van Hamad International Airport een pasgeboren baby had gevonden op een toilet in een van de vertrekhallen. Daarop werden bijna alle vrouwelijke passagiers van een vlucht naar Sydney, ongeacht hun leeftijd, van boord gehaald en naar een parkeerplaats verderop gebracht, waar drie ambulances stonden te wachten.

Onder de vrouwen heerste op dat moment veel onduidelijkheid en paniek, zegt Kim Mills, een van de passagiers die van boord werd gehaald. Ze hoefde vanwege haar leeftijd (ze is in de 60) uiteindelijk niet de ambulance in, maar desondanks sprak ze van een ‘gruwelijke en angstaanjagende ervaring’.

,,Ik stond te trillen op mijn benen”, zegt ze tegen The Guardian. ,,Ik was doodsbang dat ze me ergens mee naartoe zouden nemen. Waarom hebben ze ons niet gezegd wat er aan de hand was?” De vrouwen moesten volgens de berichten hun ondergoed uittrekken en zouden inwendig onderzocht zijn. ,,Het was absoluut verschrikkelijk. Ik kan me niet voorstellen hoe het voor die arme jonge meisjes moet zijn geweest’’, aldus Mills.

Quote De vrouwelij­ke passagiers vertelden me dat ze hun ondergoed moesten uittrekken. Daarna werd gekeken of ze recente­lijk een bevalling hadden gehad Wolfgang Babeck

In tranen

Een andere passagier van vlucht QR908, Wolfgang Babeck, bevestigt haar verhaal. ,,De vrouwelijke passagiers vertelden me dat ze hun ondergoed moesten uittrekken. Daarna werd gekeken of ze recentelijk een bevalling hadden gehad”, zei hij tegen de Australische omroep ABC. ,,Toen de vrouwen terugkwamen, waren velen van hen, of eigenlijk allemaal, van streek. Een van hen was in tranen, een jongere vrouw, en de andere mensen konden niet geloven wat er was gebeurd.”

Een onbekend aantal vrouwen van andere nationaliteiten van dezelfde vlucht en andere vluchten werd naar verluidt onderworpen aan hetzelfde onderzoek. ,,Dit is een buitengewoon verontrustende, kwetsende reeks gebeurtenissen. Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets gehoord”, reageert de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne. Hij wil nog niet spreken van aanranding. ,,Nee, ik suggereer dat niet, omdat ik het gedetailleerde verslag van de gebeurtenissen niet heb gezien. We hebben onze mening over deze kwestie heel duidelijk gemaakt aan Qatar.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Psychische begeleiding

De Australische regering zegt een rapport van het incident af te wachten. De kwestie is inmiddels overgedragen aan de federale politie, die contact onderhoudt met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Qatar.

Met de vrouwelijke reizigers gaat het naar omstandigheden goed. Ze kregen bij aankomst in Australië ‘medische en psychische begeleiding’ en moesten daarna verplicht veertien dagen in quarantaine vanwege het coronavirus.

De directie van Hamad Airport ontkent het incident niet. Volgens een woordvoerder werden die dag vrouwelijke passagiers ‘gevraagd om te helpen’ bij het zoeken naar de moeder van de baby. Ze zochten met spoed naar haar, omdat medische professionals zich zorgen zouden maken over haar gezondheid nadat het kind was gevonden. ,,Het pasgeboren kind is nog niet geïdentificeerd, maar is veilig onder professionele zorg van medische en maatschappelijk werkers”, aldus de luchthaven.

Voor zover bekend is de moeder van de pasgeboren baby nog niet gevonden.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: