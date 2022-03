Grote zorgen om Russische tv-vrouw die in journaal protesteerde: ‘Ze heeft bescherming nodig’

UPDATEEen medewerker van de belangrijkste Russische staatszender protesteerde maandagavond live in de uitzending tegen de oorlog in Oekraïne. De vrouw is aangehouden en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Ruslandkenners prijzen de moed van de medewerker en spreken van een zelden vertoonde actie in de Russische media. ,,Dit is echt zeer moedig.” Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd om het lot van de vrouw.

In de tien seconden durende video, die alleen al op Twitter honderdduizenden keren is bekeken, is te zien hoe de vrouw ineens achter de rug van de tv-presentator opduikt met een stuk papier in haar handen. Op het bord staat: ‘Stop de oorlog! Geloof niet in propaganda! Ze liegen tegen je!’

De tekst is in het Russisch en Engels, ondertekend met ‘Russen tegen de oorlog’. Aansluitend wordt de live-uitzending afgebroken en laat het journaal ineens beelden uit een ziekenhuis zien. Wat er op dat moment in de studio gebeurt is niet te zien, maar volgens Russische staatsmedia is de vrouw aangehouden en onderzoekt de staatsomroep het incident.

Medewerkster

Volgens de onafhankelijke Russische burgerrechtenorganisatie OVD-info, die betogers bijstaat die zijn opgepakt tijdens protesten in Rusland, is Marina Ovsjannikova verantwoordelijk voor de actie. Zij werkt al jaren als redacteur en producent bij Channel 1, maar heeft daar nu schoon genoeg van. ,,Helaas heb ik de afgelopen jaren voor Channel 1 gewerkt met propaganda voor het Kremlin. Ik schaam me heel erg”, zegt ze in een vooraf opgenomen video.

Ze draagt daarin een ketting in de Russische en Oekraïense kleuren en vertelt dat haar moeder Russisch en haar vader Oekraïens is. ,,Wat er nu in Oekraïne gebeurt, is een misdaad en Rusland is de agressor. De verantwoordelijkheid voor deze agressie ligt bij één man: Vladimir Poetin. We keken gewoon zwijgend naar dit onmenselijke regime. Nu heeft de hele wereld zich van ons afgekeerd.” Ze roept alle inwoners van Rusland op te demonstreren tegen de invasie. ,,Ze kunnen ons niet allemaal opsluiten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lof op sociale media

Ruslandkenners prijzen de ‘buitengewone moed’ van de vrouw, omdat het in Rusland verboden is om te demonstreren tegen de oorlog. Bij protesten in Rusland zijn al vele duizenden mensen aangehouden. De vrouw riskeert door haar actie een celstraf tot vijftien jaar. Dat is het gevolg van een nieuwe wet, die het verbiedt om anders te berichten dan wat het Kremlin voorschrijft. Zo is het verboden om te spreken over een ‘invasie’ of een ‘oorlog’ in Oekraïne. Channel 1 omschrijft de Russische invasie als een speciale operatie om Oekraïne te denazificeren, conform de verplichting van het regime in het Kremlin.

‘Extreem verbazingwekkend’, schrijft BBC-correspondent Steve Rosenberg over de ‘dappere’ actie van de vrouw. ‘Dit is zeer moedig’, voegt Manveen Rana van The Times toe. De Britse politicus David Lammy stelt dat de ‘onwankelbaar dappere demonstranten in Rusland die de barbaarse oorlog van Poetin uitdagen, onze volledige bewondering en respect verdienen’.

Zorgen om veiligheid

Een dag na de arrestatie is er nog grote onduidelijkheid over het lot van de vrouw. Volgens mensenrechtenorganisatie Agora is er in de tussentijd niets meer van haar vernomen. Het Russische persbureau TASS stelt dat de vrouw nog altijd in hechtenis is. Ze zou zich op het politiebureau in de wijk Ostankino in Moskou bevinden.

Pavel Chikov, het hoofd van mensenrechtenorganisatie Agora, meldt op sociale media dat ze volgens advocaat Daniil Berman in eerste instantie werd vastgehouden in de gebouwen van de televisiezender. Hij zou niet bij haar toegelaten zijn. Op dit moment ontbreekt van de medewerkster elk spoor. ,,Ze moet dringend beschermd worden”, zegt Chikov bezorgd.

Ondertussen toont Frankrijk zich bereid de activiste te helpen. Het land biedt de actievoerende journaliste hulp aan via de ambassade of door asiel, aldus de Franse president Emmanuel Macron.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP