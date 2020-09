Gucci-familie in opspraak door seksueel misbruik kleindochter Alexandra

Behalve in een formele aanklacht doet Alexandra Zarini haar verhaal in een video die ze online liet zetten. Ze komt ermee naar buiten, zegt ze, omdat ‘wij als samenleving onvoldoende doen om de meest kwetsbaren onder ons, onze kinderen, te beschermen’. Zarini nagelt haar stiefvader vervolgens aan de schandpaal. ,,Als je denkt dat dit hier in Beverly Hills niet gebeurt, moet je weten dat mijn dader nog steeds in Californië woont, tijd doorbrengt in de countryclub Bel-Air en vrijwilliger is in de ziekenhuizen van jullie kinderen... Dit gebeurt niet alleen bij andere gezinnen, in andere wijken of andere landen. Het is overal… Toen ik werd misbruikt was er niemand die me beschermde. Dit komt veel te vaak voor en moet worden aangepakt.”



Meer dan vijftig miljoen Amerikanen zouden soortgelijke ervaringen hebben gehad maar durven er niet over te praten, aldus Zarini die tegelijk met de rechtszaak een stichting is begonnen voor de goede zaak, de Alexandra Gucci Children’s Foundation.