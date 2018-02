Hack-verdachte Lauri Love niet uitgeleverd aan Amerika

Lauri Love, een 33-jarige autistische man, wordt niet uitgeleverd aan Amerika. In de Verenigde Staten wordt Love verdacht van hacken. Love uit Suffolk, Engeland, ging in beroep tegen de uitspraak over zijn uitlevering aan Amerika. Vanmorgen deed de Britse Hoofdofficier van Justitie van Engeland en Wales in het Koninklijke Gerechtshof de uitspraak dat Love niet uitgeleverd wordt, meldt SkyNews .

Tijdens de rechtszaak van Love heeft de verdachte gezegd ,,liever zelfmoord te plegen dan uitgeleverd te worden aan Amerika." Als Love wel was uitgeleverd, stond hem mogelijk een celstraf van maximaal 99 jaar te wachten.

Niet gezond genoeg

De advocaat van Love, Mr Edward Fitzgerald, noemde hoofdzakelijk drie redenen waarom zijn cliënt niet uitgeleverd kon worden aan Amerika. Love's gezondheid zou niet voldoende zijn om de reis naar Amerika te overleven. Bovendien kan het bewijs in de rechtszaak getransporteerd worden en de getuigen kunnen hun verhaal doen in een video. Ten slotte zegt Fitzgerald dat de gevangenissen in de Verenigde Staten Love's recht op Artikel 3 van de Human Rights Act niet kunnen garanderen. Artikel 3 van de Human Rights Act is namelijk het recht om niet gemarteld of op inhumane en denigrerende manier behandeld te worden.

Volledig scherm Lauri Love kreeg veel steun vanuit het hele land. Hier zwaait hij glimlachend bij een van de steunbetuigingen buiten het Koninklijke Gerechtshof in Engeland. ©P Photo/Kirsty Wigglesworth © AP

Love werd in 2015 gearresteerd door de uitleveringseenheid van de Britse politie nadat hij in Amerika tot drie keer toe was beschuldigd van het hacken van computers als onderdeel van de #OpLastResort beweging en de online protesten die daarbij ontstonden. De Operation Last Resort was een protestbeweging tegen de arrestatie van de bekende computerprogrammeur Aaron Swartz. Swartz pleegde zelfmoord in 2013 terwijl een rechtszaak tegen hem liep.

Tegen mensenrechten in