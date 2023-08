Haïti nadert de status van hopeloosheid: ‘Er is geen politie of overheid, bendes maken de dienst uit’

Ondertussen komt er geen einde aan de moorden, ontvoeringen en verkrachtingen die de hoofdstad van Haïti, Port-au-Prince, teisteren. In de eerste helft van dit jaar is de criminaliteit verder toegenomen, zo staat in een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

Ongeveer 150 criminele groepen opereren nu in de hoofdstad Port-au-Prince en de omliggende regio. Een groot aantal daarvan behoort tot de twee belangrijkste criminele coalities, namelijk de G-Pèp-federatie en de G9-alliantie. Bewoners zitten vaak letterlijk gevangen zitten tussen de mannen van G9-leider Jimmy Chérizier (bijgenaamd ‘Barbecue’ vanwege het verbranden van rivalen) en Gabriel Jean-Pierre van de concurrerende G-Pèp-federatie. Met grof geweld, intimidatie en verkrachtingen proberen ze elkaars wijken te domineren.

‘Geen politie, overheid’

Een vrouw die is geïnterviewd door HRW voor het rapport, vertelt over een gruwelijke confrontatie met G9-leden. ,,Ze haalden meerdere mannen uit de groep die zich in een rij moesten opstellen. Sommigen vermoordden ze met machetes en anderen schoten ze neer. De criminelen sneden enkele van de mannen open voordat ze hen in brand staken. Daarna hebben vier mannen me verkracht.” Haar zus werd niet gespaard. Medische hulp was afwezig. Dezelfde dag werd de vrouw vermoord door G9. ,,Ze verkrachten ons omdat ze de macht hebben, omdat ze wapens hebben, omdat er niemand is om ons te beschermen. Er is geen politie, geen overheid”, vat een andere vrouw de situatie samen.

Het gebaricadeerde Centre Hospitalier de Fontaine in de beruchte wijk Cite Soleil in de hoofdstad Port-au-Prince, waar twee rivaliserende bendes elkaar bestrijden.

Gewelddadiger

Marcella Kraay, landencoördinator van Artsen zonder Grenzen (AzG), is nu zes weken in Haïti. Negen jaar geleden was ze er ook, na de grote aardbeving. Toen was het al ‘niet prettig’ en waren er grote problemen, zegt ze. Anno 2023 is het veel gewelddadiger geworden. Niet alleen door criminele bendes maar door allerlei gewapende groepen die in het politieke machtsvacuüm zijn gesprongen na de moord op de president. Volgens het HRW-rapport doet de politie net zo hard mee aan afpersing en gewelddadigheden. Kraay: ,,En degenen die daar het meest onder lijden zijn, zoals altijd, de gewone mensen, omdat het lijkt alsof de drempel om geweld te gebruiken steeds lager wordt.”

AzG kan te midden van die chaos functioneren, aldus Kraay. De kunst is aan iedereen medische zorg te bieden, wie het ook is. ,,We zijn voortdurend in gesprek met alle partijen, van links naar rechts en van boven naar beneden. Ze kennen ons: als je gewond bent, kun je terecht in een van onze ziekenhuizen, als je cholera hebt, staat een van onze behandelingscentra voor je open. We hebben ook mobiele klinieken waarmee we naar de mensen gaan. Natuurlijk werken we met strenge veiligheidsmaatregelen voor ons personeel, maar eigenlijk biedt ons logo de beste bescherming.”

Een snelle inventarisatie bij andere hulporganisaties leert dat vooralsnog niemand wil opgeven, maar ook dat veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt. Lokale medewerkers blijven vaker op het werk overnachten om minder te hoeven reizen over gevaarlijke wegen vanwege ontvoeringen. Slachtoffers, ook kinderen, worden gemarteld om hoger losgeld af te persen van hun familie.

Onheil

Geen enkel land zou je het stempel van hopeloosheid willen toekennen, maar Haïti nadert die status langzaam, na zoveel onheil. ,,Soms moet ik achter mijn computer huilen als ik de rapporten van onze medewerkers ter plaatse lees”, zegt Alice de Koning, interim-directeur van Wereldouders. De organisatie probeert al 36 jaar een ‘veilig en stabiel thuis’ te bieden aan kwetsbare kinderen en verleent medische zorg via het St Damiek kinderziekenhuis. En Wereldouders zal daarmee doorgaan, ondanks alles. ,,Het is verschrikkelijker, erger dan ooit. En het bendegeweld komt daarbovenop. Toch blijven we ons ziekenhuis runnen. Voor de mensen daar zijn we een soort baken van hoop. En je laat ze niet in de steek als de nood het hoogst is”, zegt De Koning.

Dat vinden ook haar sponsors en donateurs met wie ook het slechtste nieuws wordt gedeeld. ,,Ja, dat vertellen we, maar ook vertellen we die hele kleine lichtpuntjes. Twee van onze Haïtiaanse jongeren met een verstandelijke beperking hebben kunnen deelnemen aan de Special Olympics World Games Berlijn 2023 en zijn daar in de prijzen gevallen. Dat is er dus ook en het is ontroerend mooi. Laten we alsjeblieft het menselijke, het alledaagse niet uit het oog verliezen.”

Veerkracht

Kraay bewondert de ‘veerkracht’ van zoveel gewone Haïtianen. ,,Aan de ene kant zie je hoe gewelddadig en verschrikkelijk mensen tegenover elkaar kunnen zijn, maar dan zie je ook hoe ze ondanks alles proberen iets van hun leven te maken. Dan denk ik, petje af, want hoe makkelijk hebben wij het vergeleken met hen.”

De VN schat dat bijna 60 procent van de bevolking van Haïti, bestaande uit 11,5 miljoen mensen, onder de armoedegrens leeft. Bijna 195.000 mensen zijn intern ontheemd geraakt als gevolg van geweld sinds 2022, en tienduizenden hebben geprobeerd het land te ontvluchten. Ondanks herhaalde oproepen van de VN om Haïtianen niet gedwongen terug te sturen naar Haïti, hebben andere landen in de eerste helft van 2023 meer dan 73.800 mensen naar Haïti teruggestuurd.

Bewoners van Port-au-Prince demonstreerden eerde deze maand voor de vrijlating van een door een van de bendes ontvoerde Amerikaanse hulpverlener, Alix Dorsainvil en haar dochter. Beiden zijn inmiddels vrijgelaten.

Een opeenstapeling van plagen Het maandag uitgekomen, 98 pagina’s tellende, rapport van Human Right Watch heeft als titel: ‘Een Levende Nachtmerrie’. Het is erger dan een nachtmerrie, want daaruit kun je ontwaken. Wat Haïti de laatste jaren doormaakt, is een opeenstapeling van ‘plagen’ die nergens anders zo vaak en zo heftig samenkomen. Alsof de natuurrampen (aardbevingen, cyclonen, overstromingen) nog niet genoeg zijn, plegen mensen de verschrikkelijkste daden tegen elkaar op het Caribische eiland.



Vroeger was er uitbuiting en misbruik door koloniale machten; daarna waren er tirannie, slecht bestuur en corruptie. Cholera komt ook vaak voor. Zelfs een vredesmissie van de VN kwam in opspraak vanwege verkrachtingen van lokale meisjes door blauwhelmen. In 2021 werd president Jovenel Moïse in zijn eigen huis vermoord en sindsdien is de bevolking overgeleverd aan de terreur van criminele bendes, die in de eerste helft van dit jaar meer dan tweeduizend mensen hebben vermoord, meer dan duizend mensen hebben ontvoerd, en verkrachting en marteling hebben gebruikt om de bevolking te terroriseren.