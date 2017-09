Hamas-regering maakt weg vrij voor 'nationale eenheid'

Hamas nodigt de verzoeningsregering met vertegenwoordigers van Fatah uit om naar de Gazastrook te komen en de taken van Hamas' schaduwregering over te nemen. Daarmee zou er een einde komen aan een tien jaar durend conflict. Hamas heeft sinds 2007 de leiding in het dichtbevolkte gebied.



Het in maart opgerichte regerend comité van Hamas in de Gazastrook wordt gezien als een rivaliserende regering voor de Palestijnse Autoriteit op de bezette Westelijke Jordaanoever, die wordt geleid door Fatah. De afgelopen maanden heeft Fatah de druk op Hamas opgevoerd, onder meer door betalingen aan Israël voor de elektriciteitsvoorziening in de Gazastrook stop te zetten.



De aankondiging van Hamas volgt op recente besprekingen met Egypte. Hamas zei in een verklaring zondagnacht dat het met de beslissing tegemoet kwam aan de 'ruimhartige' Egyptische bemiddelingspogingen 'om nationale eenheid te bereiken'.