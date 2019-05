Hamasleider Hanija bereid tot wapenstilstand

May doet in krant smeekbede aan Corbyn om brexitdeal te bereiken

16:01 De Britse premier Theresa May van de Conservative Party heeft vandaag in een bijdrage in de Mail on Sunday de leider van oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, opnieuw opgeroepen om mee te werken aan een compromis met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. ,,Laten we luisteren naar wat de kiezers hebben gezegd tijdens de lokale verkiezingen en onze meningsverschillen even terzijde schuiven. Laten we een deal maken.”