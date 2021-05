Hamasstrijders en negen kinderen gedood bij Israëlische luchtaanvallen; meer dan 100 raketten afgevuurd vanuit Gaza

Israël heeft vanochtend nieuwe raketaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, waarbij het huis van een hooggeplaatste Hamas-commandant en twee ondergrondse tunnels van militanten zijn geraakt. Het was een reactie op tientallen raketten die Hamas en andere gewapende Palestijnse groeperingen op Israël afvuurden. Sinds gisteravond het geweld escaleerde, zijn er vijftien Palestijnse militanten en negen kinderen omgekomen.

Gisteravond nam het geweld in Jeruzalem en de Gazastrook een nieuwe vlucht, na dagenlange protesten van Palestijnen tegen de uitzetting van gezinnen om plaats te maken voor Joodse kolonisten. Sinds zonsondergang maandagavond zijn er over en weer raketten afgevuurd, waarbij 24 Palestijnen om het leven zijn gekomen, onder wie negen kinderen. Het Israëlische leger zegt dat vijftien van de doden Palestijnse militanten zijn. In diezelfde periode vuurden de militanten meer dan tweehonderd raketten af richting Israël, waarbij meerdere Israëlische burgers gewond zijn geraakt. Jerusalem Post spreekt van 26 gewonden.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwde gisteren al dat de gevechten ‘enige tijd’ door konden gaan. Hooggeplaatste Israëlische militairen zeggen dat de raketaanvallen zorgvuldig zijn voorbereid en dat het leger voorbereid is op verschillende scenario's. ,,We zullen harde klappen uitdelen aan Hamas”, zei een woordvoerder van het leger vanochtend.

De Gazastrook is een van de dichtstbevolkte plaatsen ter wereld met circa twee miljoen inwoners op slechts 365 vierkante kilometer. De luchtaanvallen werden uitgevoerd nadat de Palestijnse beweging die de strook beheerst, Hamas, Israël had bestookt met circa 250 raketten. Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat vooralsnog 140 keer doelen in de Gazastrook gericht zijn aangevallen. Israël zou meer luchtaanvallen uitvoeren en sommige media speculeren dat wordt overwogen de strook weer met grondtroepen binnen te vallen. Hamas heeft gedreigd van de stad Ashkelon ‘een hel’ te maken als Israël doorgaat met aanvallen.

Hamas begon met het bestoken van Israël als een reactie op de hevige onlusten in Jeruzalem. Palestijnen betogen sinds het weekeinde vooral rond de al-Aqsamoskee tegen nieuwe onteigeningen en uitzettingen van Arabische inwoners in het in 1967 door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Circa zestig oorspronkelijke bewoners van de Arabische wijk Sheikh Jarrah moeten hun huizen uit om plaats te maken voor Joodse kolonisten.

Eerder op de dag gisteren vonden er al botsingen plaats tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen, in Jeruzalem, maar ook op de Westelijke Jordaanoever. Meer dan zevenhonderd Palestijnen zijn daarbij gewond geraakt, vijfhonderd van hen hadden een behandeling in het ziekenhuis nodig.

