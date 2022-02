Handelt Poetin uit angst voor zijn positie? ‘Hij weet dat ze hem ooit zullen komen halen’

Leiders eensgezind, tweede EU-sanctiepak­ket bom onder Russische economie

Het tweede EU-sanctiepakket tegen Rusland dat Brussel later vandaag bekendmaakt is zo zwaar dat het geleidelijk aan de fundamenten onder de Russische economie uitslaat. Dat zeiden de Europese leiders vannacht na afloop van ruim zes uur durend spoedberaad. Sancties tegen Belarus volgen later.

