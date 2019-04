‘Handtastelijke’ Joe Biden: Ik zal meer afstand houden

Parkeerfit­tie: heethoof­den zitten elkaar urenlang dwars om vrije plek

15:41 Het vinden van een parkeerplek, zeker in grote steden, is soms een hell of a job. Als je bij het inparkeren te maken krijgt met weggebruikers die menen meer recht op jouw ‘plekkie’ te hebben, is een verkeersruzie erg dichtbij. Het laatste gebeurde gisteren in Los Angeles, waar het getouwtrek om een parkeerplaats uitdraaide op een urenlange treiterpartij. Tot groot vermaak van Twitteraars die de parkeerfittie bijna live konden volgen.