Harde storm verspreidt vuur in noorden Californië: noodtoestand uitgeroepen

'EU wil Britten drie maanden uitstel geven’

22:34 De Europese Unie is bereid het Verenigd Koninkrijk drie maanden uitstel te verlenen voor de brexit, tot 31 januari 2020. Het is voor de Britten een optie de EU eerder te verlaten als er politieke goedkeuring is gekregen voor een brexitdeal en na ratificatie daarvan. Dat schrijft de krant The Guardian, die vandaag een uitgelekt concept van de overeenkomst in Brussel heeft ingezien.