Hardloopster steekt per ongeluk de grens over: twee weken cel

Een onschuldig stukje hardlopen is voor een tiener uit Frankrijk uitgelopen op twee weken cel in de VS. De negentienjarige Cedella Roman was op bezoek bij haar moeder in het zuidwesten van Canada. Toen ze een stukje ging joggen, passeerde zij zonder het te weten de grens met de VS waar zij door de grenspolitie werd aangehouden.