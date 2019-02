Hardloper wurgt agressieve poema na minutenlange worsteling

Een man die tijdens het hardlopen in een natuurgebied in de Amerikaanse staat Colorado werd aangevallen door een agressieve poema, heeft zichzelf het leven gered door het katachtige roofdier ter plaatse te wurgen.

Volgens The Guardian raakte de jogger tijdens zijn minutenlange worsteling met de poema zwaargewond en reed hij, nadat hij zijn belager had gedood, met diepe snijwonden in zijn gezicht en op zijn armen, benen en rug zelf naar het ziekenhuis. Medewerkers van het natuurpark gingen later op de plek des onheils kijken en hebben inmiddels bevestigd dat het roofdier daadwerkelijk door verstikking om het leven kwam.

Een medewerker van het park stelt in een reactie dat de onfortuinlijke hardloper, die van achteren werd aangevallen, juist heeft gehandeld. ,,Het enige wat je in zo'n situatie kan doen, is keihard terugvechten”, aldus woordvoerder Rebecca Ferrell van het Colorado Parks and Wildlife. Een zegsvrouw van de Mountain Lion Organisation, die poema's (ook wel bergleeuwen genoemd, red.) in hun leefgebied beschermt, keurt de heldhaftige actie van de hardloper ook goed. ,,Wij zeggen altijd: als je een poema tegenkomt, probeer jezelf dan zo groot mogelijk te maken, maak veel lawaai, kijk het dier in de ogen en loop rustig weg. Rennen is af te raden, omdat daardoor het jachtinstinct van de dieren wordt aangewakkerd.”