Heeft paraglider Ivan 's werelds grootste splinter in zijn schouder?

Engelstalig media pikten het incident uit Wit-Rusland op. De 36-jarige man had een vlucht gemaakt in zijn zelfgemaakte paramotor, een gemotoriseerd karretje onder een parapente. Boven het plaatsje Olshany, ten zuidwesten van hoofdstad Minsk, ging het mis. Een touw brak en Ivan verloor de controle over zijn vlieggerei. Een niet al te zachte noodlanding volgde. Ivan crashte in een bos.



Tegen lokale media vertelt de man: ,,Ik dacht dat ik zacht was gevallen, dat het wel ging." De pijn viel blijkbaar mee, aldus de man met al vijftien jaar ervaring in het vliegen. ,,Ik wilde gelijk weer opstaan, maar dat lukte niet. Iets hield me tegen. Er stak een boomstam uit mijn schouder, zo dik als een watermeloen."