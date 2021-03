Heel Bagdad kent de tuintafels van de Nederlandse ambassadeur: ‘Zelfs de president vroeg ernaar’

Colorado rouwt om bloedbad in supermarkt, schutter Ahmad (21) aange­klaagd: ‘Het was angstaanja­gend’

23 maart Een 21-jarige man is vandaag aangeklaagd voor tien moorden na een schietpartij in een supermarkt in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado. De autoriteiten zeggen nog geen motief te hebben vastgesteld voor het bloedbad.