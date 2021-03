Heel Europa snakt naar versoepelingen, maar er is nog geen peil op te trekken

Met je baby in één bed, doen of niet?

7 maart Moeders die samen met hun baby’s in één bed slapen, in veel culturen is het nog steeds de normaalste zaak van de wereld. Maar ook hier wint, nadat baby’s jarenlang in een wiegje werden gelegd, het zogenaamde ‘co-sleeping’ steeds meer terrein. En dat is niet zo raar: gebroken nachten worden bijvoorbeeld een stuk minder ingrijpend, doordat je niet meer hoeft op te staan voor een nachtvoeding.