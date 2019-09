Heldentenor Vittorio Grigolo geschorst na ‘betasten’ operazangeres op podium Japan

Grigolo, die wereldberoemd werd toen hij op 13-jarige leeftijd optrad met de Italiaanse tenor Luciano Pavarotti (1935-2007) en daarmee de bijnaam Il Pavarottino (Pavarottietje) verwierf, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij opgewonden kan raken van vrouwelijk schoon.



Een paar jaar geleden stelde hij knipogend in een interview dat hij ‘eigenlijk een beetje seksverslaafd’ is. Maar die levensstijl beperkte zich alleen tot zijn privéleven. Op de podia ging Grigolo, voor zover bekend, nooit over de schreef. Desondanks ging het naar verluidt een paar dagen geleden goed mis in Bunka Kaikan, een concertzaal in Tokio waar hij was in het kader van een tournee met het Britse gezelschap Royal Opera House.



De tenor had de hoofdrol in de opera Faust van Charles Gounod. Het gezelschap Royal Opera House, dat Londen als thuisbasis heeft, was voor veertien dagen geboekt in Japan. Met zijn fraaie uithalen bracht Vittorio Grigolo in korte tijd duizenden operaliefhebbers in vervoering. De tenor ontving bij herhaling staande ovaties, maar het slotapplaus op 18 september zal menigeen nog lang bijblijven.



De zanger drong zich, aldus Britse, Japanse en Franse media, tijdens het zoveelste open doekje zichtbaar op aan een van de operazangeressen. Leden van het ensemble zouden hem hebben gesmeekt te stoppen met het aanraken van de vrouw en ook mensen in het publiek reageerden geschokt.