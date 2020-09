Hele wereld zucht onder corona, maar in land waar virus ontstond is alles weer normaal

Indone­siërs kunnen coronaboe­te ontlopen met minuut in grafkist

3 september Mensen die in de Indonesische hoofdstad Jakarta worden betrapt zonder mondkapje, kunnen als straf ongeveer een minuut in een doodskist gaan liggen. De autoriteiten bedachten de ongebruikelijke maatregel, omdat ze mensen willen dwingen goed na te denken over de gevolgen van hun daden.