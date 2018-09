Helikopter met zeven inzittenden neergestort in Nepal

Nederland­se kroegbaas vast voor verkoop lachgas op Mallorca

10:43 Een 35-jarige Nederlander is op Mallorca gearresteerd wegens het verkopen van lachgas. Het was volgens de politie al de tweede keer binnen een maand dat ze de kroegbaas betrapte op de verkoop van het verboden product in zijn bar in Playa de Palma. De man wordt verdacht van een misdrijf tegen de volksgezondheid.