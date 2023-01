Helikopter stort neer bij kleuterschool in Kiev: zeker 16 doden, onder wie Oekraïense minister

Volgens de politie ging het om een helikopter van de Oekraïense veiligheidsdiensten. Na de crash is er brand uitgebroken. Negen van zestien doden zaten aan boord van de helikopter, aldus het hoofd van de nationale politie. Naast de minister zijn er ook andere functionarissen van het ministerie omgekomen, onder wie een onderminister en een staatssecretaris. In totaal zijn er 22 mensen gewond geraakt, onder wie tien kinderen. Zij liggen in het ziekenhuis.



Beelden op sociale media tonen hoe buurtbewoners naar een brandend gebouw staan te kijken. De hulpdiensten waren volgens de autoriteiten snel ter plaatse. ,,We zoeken zelf nog informatie over slachtoffers en over de omstandigheden’’, aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.



,,Op het moment van de ramp waren kinderen en personeel van de kleuterschool nog in het gebouw. Nu is iedereen geëvacueerd’’, aldus Oleksiy Kuleba, de gouverneur van de regio Kiev, op Telegram.



Het is nog niet bekend waardoor de helikopter is neergestort.