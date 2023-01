Helikopter stort neer bij kleuterschool in Kiev: zeker 18 doden, onder wie Oekraïense minister

,,Op het moment van de ramp waren kinderen en personeel van de kleuterschool nog in het gebouw. Nu is iedereen geëvacueerd’’, aldus Oleksi Koeleba, de gouverneur van de regio Kiev, op Telegram. Het is nog niet bekend waardoor de helikopter is neergestort. Er waren geen gevechten gaande in het gebied.



De 42-jarige Monastirski stond sinds juli 2021 aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is nog niet duidelijk wie nu de leiding heeft bij het ministerie, nu ook zijn onderminister is omgekomen.