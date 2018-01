Helikopter stort neer op huis in Californië, drie doden

Een helikopter is kort na het opstijgen neergestort op een huis in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië. Bij de crash kwamen drie mensen om het leven, twee mensen raakten gewond.

De helikopter, waarin plaats was voor vier mensen, stortte rond kwart voor twee ’s middags (lokale tijd) neer in een wijk in Newport Beach, zo’n 72 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles. Het voertuig was even daarvoor opgestegen op het John Wayne Airport, anderhalve kilometer verderop.

Volgens de Federal Aviation Administration zaten er vier mensen in de helikopter. De brandweer kon niet zeggen of de drie doden ook inzittenden waren. Over de toestand van de gewonden, die naar het ziekenhuis gebracht zijn, is vooralsnog niets bekend.