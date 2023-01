Helikoptercrash bij kleuterschool Kiev: 14 doden onder wie minister, plaatsvervanger en staatssecretaris

Mogelijke oorzaken

Mistig

Op het moment van de crash was het mistig. Onderzoek moet uitwijzen of dat een rol speelde. De helikopter, een EC-225 Super Puma, is ontworpen voor passagiersvluchten over lange afstanden. De nationale noodgevallendienst liet in een verklaring weten dat de helikopter ‘herhaaldelijk betrokken was bij het uitvoeren van taken voor het vervoeren van personeel naar plaatsen van noodsituaties.’ De bemanning was gewend aan het uitvoeren van taken ‘onder moeilijke omstandigheden’ en beschikte over ‘het vereiste aantal vlieguren.’