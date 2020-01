Helikopters droppen duizenden kilo’s wortels voor kangoeroes die verhongeren door bosbranden

‘Operation Rock Wallaby’ heet het initiatief en het is in de eerste plaats gericht op de vele kolonies van kwaststaartrotskangoeroes die in de deelstaat wonen.

Droogte

Milieuminister Matt Kean van New South Wales: ,,De kangoeroes slagen er meestal wel in om aan het vuur te ontsnappen, maar vinden dan amper nog voedsel omdat de bosbranden alles vernietigd hebben. En de kangoeroes hádden het al lastig door de aanhoudende droogte.”



Volgens het WWF zouden al zo’n 1,25 miljard dieren om het leven gekomen zijn door de bosbranden in Australië. De rotskangoeroes – die al bedreigd waren – zouden volgens het Wereldnatuurfonds in het bijzonder gevaar lopen door de verwoesting van hun habitat.

Intussen is het wel weer mogelijk om naar Kangaroo Island te reizen, aan de zuidkust van Australië. Dat was verboden zodat de hulpdiensten er ongehinderd hun werk konden doen. Een derde van het eiland ging op in vlammen. Vrijdag werd het verbod opgeheven.