‘Hemelse boodschapper’ dreigt met aardbevingen en pandemieën: ‘Bizar verhaal’

Profeet Nashat trekt de nodige aandacht. Inmiddels sijpelen zijn teksten ook door in Engelstalige sociale media. De belangstelling daar groeit zeker nu hij ook nog wonderbaarlijke genezingen claimt. In de Arabische sociale media telt hij inmiddels de nodige volgelingen maar is Al-Nour ook onderwerp van spot. Zijn optredens zijn dan ook apart. Met zijn priesterstaf en theatrale voorkomen doet Nashat denken aan een hogepriester uit Raiders of the Lost Ark. Zijn aanhang groeit extra hard sinds de in het Midden-Oosten beroemde Libanese astrologe Carmen Chammas onder de indruk van hem is en profeet Nashat heeft geprezen om zijn goddelijke wijsheid.