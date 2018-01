H&M-winkels Zuid-Afrika tijdelijk gesloten na belaging woedende menigte om 'coolest monkey in the jungle'

Vorige week ontstond ophef over een afbeelding op de site van de modeketen. Op de foto draagt een donker jongetje een groene trui met de tekst: 'coolest monkey in the jungle'. Een Amerikaanse columnist van The New York Times merkte het tafereel op en plaatste een screenshot op Twitter met de tekst: 'Have you lost your damned minds?!?!?!'. De tweet werd massaal gedeeld.



Vele celebrities lieten van zich horen: basketbalspeler LeBron James en voetballer Romelu Lukaku veranderden de tekst op de trui in een hartverwarmende boodschap, zanger The Weeknd verbrak zijn contacten met de modeketen.



Al snel na de ontstane ophef waarin het kledingmerk wordt beschuldigd van racisme, is de foto van de website verwijderd. Ook werd het kledingstuk uit de winkels gehaald. De modeketen bood excuses aan. ,,We hadden het fout en het spijt ons erg'', schrijft het bedrijf op de Zuid-Afrikaanse website.