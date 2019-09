Hersenetende parasiet doodt 10-jarig meisje na middagje zwemmen: ‘Lily hield van iedereen’

Een 10-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Texas is vanochtend overleden aan de gevolgen van een dodelijke parasiet die tijdens het zwemmen haar lichaam was binnengedrongen. Het gaat om de zeer zeldzame naegleria fowleri , beter bekend als de hersenetende amoebe.

De 10-jarige Lily Mae Avant stierf twee weken nadat ze met haar familie een dagje was gaan zwemmen, melden diverse Amerikaanse media. ,,Lily is nu in de armen van Jezus”, stamelde haar tante, Loni Yadon, in gesprek met ABC News.



,,Onze Lily veranderde levens en bracht eenheid in een verdeelde natie. Ze hield van iedereen. Dat voelden zelfs de mensen die de zaak alleen via Facebook volgden. Lily heeft ons zoveel meer gebracht dan we haar ooit hebben geleerd.”

Koorts

Het meisje zwom twee weken geleden samen met haar familie in de Brazos-rivier in Whitney, Texas, een kleine stad in de buurt van Waco. De tiener kreeg hierna al snel last van hevige hoofdpijn en hoge koorts. Haar familie ging er aanvankelijk vanuit dat ze aan een veelvoorkomend virus leed, maar haar gezondheid hobbelde steeds meer achteruit.

Uiteindelijk was haar situatie zo ernstig dat het meisje met spoed naar een kinderziekenhuis werd gebracht. Daar ontdekten de artsen dat een zeldzame en zeer dodelijke amoebe haar lichaam was binnengedrongen, de parasitaire naegleria fowleri. Wie hiermee wordt geïnfecteerd, overleeft het volgens lokale media vrijwel nooit. In de afgelopen vijftig jaar genazen slechts vier van de 145 geïnfecteerden.

Zeldzaam

De amoebe leeft voornamelijk in warm stilstaand water. Meren, sloten en plassen zijn bekende infectiebronnen. Nadat de amoebe via de neus is binnengedrongen, valt hij het centrale zenuwstelsel aan. Hierdoor verliezen mensen in veel gevallen hun reukvermogen, een van de eerste symptomen van een infectie. Vervolgens klimt de amoebe via de zenuwcellen naar het brein, waar het de breincellen ‘opslurpt’ met een zuignapje.

Een van de problemen van naegleria fowleri is dat de symptomen van een infectie niet uniek zijn. Verlies van geur, duizeligheid, nekpijn en een grieperig gevoel zijn allemaal symptomen die bij veel ziektes voorkomen. Omdat een infectie zo zeldzaam is, hebben veel artsen pas laat door wat er aan de hand is. Normaal gesproken treden de eerste symptomen binnen een week op, waarna mensen binnen twee weken overlijden.

‘Onbegrijpelijk’

Lily kreeg tijdens haar behandeling een amoebe-vechtpil en werd in een kunstmatige coma gebracht. Haar ouders hoopten hiermee dat ze de vijfde persoon zou worden die de infectie zou overleven, maar haar kansen namen met de dag af. ,,Dat uitgerekend dit met haar moet gebeuren terwijl er zoveel andere mensen in dezelfde wateren zwommen, is onbegrijpelijk”, aldus een zeer verdrietige tante.

,,Woorden kunnen niet uitdrukken hoe overweldigend de afgelopen week is geweest voor onze familie. We zijn overspoeld door jullie liefde en steun en voelen ons ongelooflijk nederig hoeveel levens zijn beïnvloed door onze lieve en brutale meisje.” De familie is op Facebook een speciale pagina gestart om ouders van jonge kinderen te waarschuwen.