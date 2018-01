videoWaarom kwam Melania alleen naar de State of the Union? Hoe boos is ze op haar man na diens avontuur met een pornoster? De Amerikaanse media hebben het er druk mee.

Een pijnlijk moment moet het zijn geweest voor de First Lady. Terwijl Melania Trump - voor het eerst sinds dagen - weer in de nabijheid van haar man was te zien, schakelde half Amerika na de presidentiële toespraak direct door naar de Jimmy Kimmel Show. Daar was de vrouw te gast over wie veel te doen is in relatie met diezelfde president.

Pornoactrice Stormy Daniels (die eigenlijk Stephanie Clifford heet) keek samen met presentator Jimmy Kimmel even naar Trumps toespraak. Op zeker moment haalde Kimmel een Trumppop te voorschijn en vroeg haar aan te wijzen wat Donald twaalf jaar geleden zoal met haar had uitgespookt. Daarop liet Stormy haar eigen pop zien met afgeplakte mond. ‘Hmm kinky”, vond Kimmel.

Toneelstukje

Het toneelstukje refereerde aan serieuze beschuldigingen. Stormy Daniels wilde duidelijk niets zeggen over haar kortstondige affaire met Donald Trump. Wel ontkende ze een overduidelijk valse verklaring die gisteren op internet verscheen en waarin ze zogenaamd afstand zou nemen van de verhalen rond haar slaapkameravonturen met Trump in 2006. Ze zweeg, maar liet de gastheer details voorlezen uit een nooit gepubliceerd, maar plots weer opgedoken interview over de affaire. Volgens The Wall Street Journal had een advocaat van Donald Trump de pornoster destijds 130.000 dollar betaald om alles te vergeten. Stormy klapte niet uit de school, maar suggereerde tijdens het gesprek wel regelmatig dat zij en Trump iets hadden gehad. Ze vond het een ‘vuil kunstje’ van Donald Trump om tijdens een verkiezingsdebat in 2016 drie vrouwen op te voeren die Bill Clinton hadden beschuldigd van seksuele misdragingen.

Hotel

Het hele optreden was genant voor Melania, die volgens mediaberichten sinds de affaire bekend werd in een hotel zou slapen. Eerder ging ze niet mee naar Davos waar Trump een toespraak hield. Witte Huis-watchers noteerden dat de First Lady gisteren in een aparte limousine naar het Congres werd gereden. De vorige presidenten, Barack Obama en George Bush, maakten het ritje altijd samen met hun vrouwen.

Ook dat de First Lady een witte jurk van Dior droeg, was volgens kenners een statement. Vrouwelijke Democratische Afgevaardigden droegen bij Trumps rede demonstratief zwart om de #metoo-campagne ondersteunen. Melania droeg echter wit - net als de vrouwelijke Democratische afgevaardigden vorig jaar hadden gedaan, als hommage aan de vrouwenrechtenstrijdsters uit de 19de en 20ste eeuw.

In het Congres ontfermde Melania zich moederlijk over de jonge Preston Sharp (12) die door president Trump in het zonnetje werd gezet omdat hij meer dan 40.000 Amerikaanse vlaggen had geplaatst bij de graven van gesneuvelde soldaten. In de media werden plagend vragen gesteld over de staat van Trumps eigen unie, die met zijn vrouw.