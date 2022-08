Het einde lijkt nabij voor tickets van 10 euro bij Ryanair

Trump weigert vragen te beantwoor­den in fraudezaak: ‘Heksen­jacht’

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft geweigerd vragen te beantwoorden van procureur-generaal Letitia James over vermeende fraude door The Trump Organization. In een verklaring zegt Trump zich op zijn zwijgrecht te beroepen, omdat hij vindt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Hij heeft na ongeveer zes uur het kantoor verlaten.

10 augustus