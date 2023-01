Het geheim van de Romeinse bouwkunst: gebouwen staan na 2000 jaar nog overeind

‘Boze’ Donald Trump start verkie­zings­cam­pag­ne 2024 voor een paar honderd mensen

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is zaterdag begonnen aan zijn campagne om opnieuw in het Witte Huis terecht te komen. De 76-jarige deed dat voor een klein publiek: hij sprak in de staten New Hampshire en South Carolina voor zo’n tweehonderd mensen.

29 januari