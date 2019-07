‘Het Verenigd Koninkrijk zal in de afgrond storten met Boris Johnson als premier ’

Portugal geteisterd door hevige bosbranden; vier brandweer­man­nen gewond

1:06 In Portugal zijn honderden brandweermannen zaterdag ingezet om te strijden tegen bosbranden. Dat hebben de hulpdiensten bekendgemaakt. De branden teisteren een bergregio in het centrum van het land. In hetzelfde gebied kwamen in 2017 ruim honderd mensen om het leven bij bosbranden.