Het verhaal van de laatste overlevende slaaf

Vier Border Collies krijgen spuitje wegens opgelopen trauma na mishande­ling

8:14 Een organisatie tegen dierenmishandeling in Australië heeft met pijn in het hart vier jonge Border Collies moeten laten inslapen, omdat de honden zo zwaar mishandeld bleken door hun baasjes dat ze onherstelbare geestelijke problemen hadden opgelopen. Dat heeft de Australische Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals in een verklaring laten weten.