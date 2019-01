‘Het water komt tot mijn nek’: Amanda op nippertje gered nadat auto in sloot belandt

videoDe Amerikaanse politie heeft een opname vrijgegeven van het telefoontje dat een jonge vrouw naar de hulpdiensten deed nadat ze met haar wagen van de weg af was geraakt. Amanda Nicole Antonio (20) kwam ondersteboven in een modderige vijver terecht en terwijl ze met de noodcentrale aan de lijn hing, vulde haar wagen zich langzaam met water.

Het ongeval gebeurde in de eerste uren van het nieuwe jaar in Hillsborough County, vlakbij Tampa in Florida. Antonio was om vier uur ’s morgens onderweg toen een andere bestuurder haar plots de weg afsneed. Ze gaf een ruk aan haar stuur, waardoor ze vijf keer met haar wagen over de kop ging en ondersteboven in een modderige poel naast de weg terechtkwam.



De jonge vrouw zat vast in haar auto, maar dankzij haar iWatch slaagde ze erin haar smartphone te lokaliseren die ze was kwijtgeraakt in de buiteling. En daarmee belde ze meteen het alarmnummer. Op de opname van dat telefoontje – dat 20 minuten duurde – is te horen hoe ze samen met de operator op de hulpdiensten wacht. Terwijl ze steeds dieper wegzinkt.



“911, wat is uw noodgeval?”, klinkt het als de telefoon wordt opgenomen. ,,Mijn wagen is over de kop gegaan en ik kan niets zien. Er komt water in de wagen”, antwoordt de jonge vrouw.



Volledig scherm © RV/Hillsborough County Sheriff’s Office

Volledig scherm © Hillsborough County Sheriff’s Office

Vervolgens probeert ze samen met de operator te reconstrueren waar ze zich zou kunnen bevinden. Daarbij bepaalt ze haar locatie via Google Maps. ,,Er komt water in de wagen en ik kan er niet uit”, klinkt de paniek door in haar stem. ,,Ik heb het koud. Ik ben bang. Het water komt al tot aan mijn borst. Mijn telefoon heeft nog maar 5 procent batterij, dus ik weet niet of hij blijft werken”, zegt ze hijgend.

Bang

De operator probeert haar de hele tijd rustig te houden en vraagt meermaals of ze niets bij de hand heeft waarmee ze eventueel een raam kan breken, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Ook de portieren - die intussen onder water zitten - krijgt ze niet open. Zelfs haar claxon werkt niet meer. ,,Het water wordt steeds dieper”, zegt de jonge vrouw. ,,Het komt steeds hoger. Het zit al bij mijn nek. Zeg dat ze zich haasten. Ik ben zo bang.”



Ondanks alles lijkt ze relatief kalm te blijven en ze blijft ook de hele tijd beleefd antwoorden op de vragen van de operator. Ook over hoe ze zaterdag 21 jaar wordt. ,,Ben je gespannen over je verjaardag?”, vraagt de operator. ,,Niet meer”, klinkt het bedremmeld, waarna Amanda tegen de vrouw zegt dat het niet lang meer zal duren voor ze haar adem zal moeten inhouden.



Volledig scherm © Hillsborough County Sheriff’s Office

Uiteindelijk is te horen hoe de hulpdiensten arriveren – zestien minuten nadat de oproep begon – en Antonio de mannen toeroept waar ze is. Met dank aan een helikopter en dertien politiewagens die haar samen lokaliseerden in het donker.

Duikers

Het was politieman Ryan Cooper die de wagen als eerste zag liggen. Hij ging de diepe modder in en vertelde Antonio dat ze nu snel vrij zou zijn. Twee duikers hielpen een van de portieren van de wagen open te wrikken en de vrouw in veiligheid te brengen.



Volledig scherm © Hillsborough County Sheriff’s Office

Volledig scherm © Hillsborough County Sheriff’s Office

Ze bleek uiteindelijk maar lichte verwondingen te hebben, omdat ze haar veiligheidsgordel aan had op het moment van het ongeval. Het was een luchtzak tussen de bestuurdersstoel en de zetel van de passagier die maakte dat ze kon blijven ademen terwijl de hulpdiensten onderweg waren. Ze werd even naar het Tampa General Hospital gebracht voor controle.



Haar moeder vertelde later aan de Tampa Bay Times dat haar dochter het ergste gevreesd had terwijl ze vastzat. ,,Ze zei me dat ze dacht dat ze zou sterven”, aldus Wanda Guzman.



Volgens de politie droeg de jonge vrouw zelf bij aan haar succesvolle redding door kalm te blijven en de hulpdiensten te bellen. ,,Omdat ze haar paniek onder controle hield, kon ze ons belangrijke informatie geven over haar locatie, waardoor we haar net op tijd hebben gevonden.”

Volledig scherm © Hillsborough County Sheriff’s Office