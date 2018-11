Het wordt weer wat rustiger bij Parijse protesten

videoDe rust lijkt weer wat terug te keren op de straten van Parijs. Na botsingen vanochtend van demonstranten in gele hesjes en extreem-rechtse relschoppers met de politie is het nu kalmer, melden Franse media.

Na verluidt zijn er momenteel zo’n 8000 demonstranten (cijfers van Franse ministerie van Binnenlandse Zaken) op straat in Parijs en 23.000 in de rest van Frankrijk. Dat zijn er beduidend minder dan de bijna 300.000 mensen die vorige week op de been kwamen. Afgelopen zaterdag waren er rond deze tijd ruim 120.000 'hesjes’ aan het protesteren. Via Facebook hadden 36.000 mensen vooraf gezegd dat ze vandaag naar Parijs zouden komen om te protesteren. Maar minder dan een kwart is echt gekomen. Mogelijk uit angst voor ongeregeldheden. Die waren er inderdaad toen relschoppers vanochtend een politieafzetting wilden doorbreken. Volgens de politie zijn vanochtend acht mensen aangehouden wegens het gooien van projectielen naar de politie.

Vorig weekend vielen er bij het protest van de 'hesjes’ twee doden door ongelukken en raakten 620 burgers en 136 politiemannen gewond bij diverse confrontaties met de politie. In de via de sociale media uitgezette protesten geven Franse burgers in heel het land uiting aan hun boosheid over hogere benzineprijzen en een langere koopkracht. De demonstranten trekken ‘gele hesjes’ aan als een soort uniform van hun ongenoegen.

Volledig scherm ‘Gele hesjes’worden op de Champs Elysées tegengehouden door de mobile eenheid. © EPA

Ruzie

Intussen wordt er politiek geruzied over de rellen van vanochtend. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Christopher Castaner, zouden ‘extreemrechtse relschoppers’ de boel verstieren na een gespierde oproep te demonstreren van Marine Le Pen. Zij had om een betoging aangedrongen op de Champs-Elysées hoewel die door de politie tijdelijk tot verboden gebied was verklaard. Le Pen leidt het populistische Rassemblement National (Nationaal Samenwerkingsverbond) dat zich ook keert tegen verhoging van heffingen, accijnzen en belastingen die de regering rechtvaardigt met het klimaat en het milieu. Le Pen reageerde meteen en zei dat de Franse regering haar tot ‘zondebok wil maken’.

Volledig scherm Een blokkade van 'gele vesten’ op de snelweg bij het Oost-Franse Colmar. © AFP

Vandaag betogen tienduizenden ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) tegen de hogere accijnzen op benzine en diesel die de Franse regering van president Macron doorvoert, naar eigen zeggen om het autogebruik terug te dringen. Volgens ‘de gele hesjes’ is het wéér een extra belasting die vooral mensen met lage inkomens treft.

Elders in Frankrijk verlopende demonstraties beduidend rustiger. In Toulouse, waar duizenden mensen op de been zijn, wordt de naam van de Franse president gescandeerd ‘Macron t’es foutu, les Français sont dans la rue’ (vrij vertaald: Macron je kunt wel inpakken, de Fransen zijn op straat’).