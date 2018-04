Hier dat lintje! Assad moet Franse hoogste eretitel weer inleveren

,,We zijn een disciplinaire procedure begonnen om de eretitel terug te nemen’’, aldus het Élysée in Parijs. De Syrische president kreeg het lintje in 2001 van de toenmalige Franse president Chirac. Assad had net de macht overgenomen van zijn vader en genoot nog het vertrouwen van Parijs. Na de recente gifgasaanval van het Syrische bewind op zijn eigen burgers, is van dat vertrouwen geen sprake meer.



Overigens was het afnemen van de Franse eretitel – ooit bedacht door Napoleon – vroeger geen kinnesinne. Iemand die 'm kreeg, hield er bij wijze van spreken ook levenslang recht op. Maar enkele jaren geleden werden de regels aangescherpt, omdat de medaille ook weleens onterecht op iemands borstkas pronkte.



Zo moest de Légion d’Honneur onder meer worden ingeleverd door wielrenner Lance Armstrong, na dopinggebruik, en door modeontwerper John Galliano, na antisemitische opmerkingen. Vorig jaar startte president Macron ook een disciplinaire procedure tegen de wegens verkrachting aangeklaagde filmmaker Harvey Weinstein: zijn seksuele wangedrag verdiende geen enkele vorm van eer, laat staan een Légion d’Honneur, vond Macron.