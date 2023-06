Hij is terug! De ‘griezelige’ Furby die ‘boze’ ouders tot waanzin dreef: ‘Ze wisten er geen raad mee’

Help! Mijn Furby is doodeng!

Hij is zacht, lief, schattig en grappig. Althans, als je voor hem zorgt. Want geef je Furby even geen aandacht, dan verandert hij van een poezelige knuffel in een scheldend duiveltje. Marktplaats staat nu al vol met de sinterklaashit van dit jaar. 'Mijn zoontje is er bang van.'