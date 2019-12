‘Hij wilde me alles vertellen’: BBC-reporter over hét interview met prins Andrew

,,Mensen hebben me vaak gevraagd wat ik dacht toen ik daar tegenover de prins zat en me voorbereidde op de vragen die zouden komen”, schrijft Emily Maitlis in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian. ,,Hoe doe je aan small talk? Hoe vind je de juiste toon die je nodig hebt voor het komende uur?”



De presentatrice, die zich door middel van een rollenspel voorbereidde op het interview, voelde vooral opluchting. ,,Ik verwachtte dat het interview elk moment stopgezet zou worden. We waren er al maanden mee bezig en kregen slechts 48 uur ervoor definitief toestemming.’’



Kort voor het interview werd het tijdstip tot twee keer toe verzet. Ook dat zorgde voor stress bij Maitlis. ,,Mijn grootste angst was dat elk teken van uitstel, of verandering in de planning, uiteindelijk zou leiden tot afstel”, bekent Emily. ,,Ik was dus vooral blij dat we al zover waren gekomen.”

Volledig scherm Ook tijdens het interview leek Andrew op zijn gemak, zegt zijn interviewster Emily Maitlis. © AFP

Geen last van zenuwen

Quote Dit is een man die niet gekomen is om berouw te tonen, maar om het verhaal op zijn manier te vertellen Emily Maitlis, BBC-presentatrice De prins had ogenschijnlijk geen last van zenuwen, zegt de presentatrice. ,,De prins stelde me op mijn gemak, was spraakzaam en ontspannen. Hij liet ons de andere kant van de kamer zien, waar een projector stond. Elke donderdagavond wordt de zaal gebruikt als bioscoopzaal voor de paleismedewerkers.”



Ook tijdens het interview leek Andrew op zijn gemak. ,,Ik bedacht hoe redelijk hij klonk. Hij legde uit dat Epstein nooit zijn vriend was, maar eerder ‘een vriend van een vriend’. Een moment lang beeldde ik me in dat ik alles fout had en het verhaal compleet verkeerd begrepen had.’’



Maitlis hield zich echter aan de afgesproken lijn van vragen en dat bleek te werken. Ze vroeg de prins of hij spijt had van zijn verblijf bij Epstein. ‘Ja’, antwoordde Andrew. Had hij dan wellicht spijt van die hele vriendschap? Op dat moment, na zo'n kwartier in het interview, veranderde alles voor Emily. ,,Nog steeds niet’’, antwoordde de prins.

‘Eigenlijk erg handig’

Hij begon te vertellen over alle kansen die Epstein hem gegeven had. ‘Eigenlijk erg handig’ waren die, aldus de prins. ,,Dat was zo'n openhartige ontboezeming, een weigering het spelletje mee te spelen. Dit is een man die niet gekomen is om berouw te tonen, maar om het verhaal op zijn manier te vertellen.’’



Maitlis: ,,Andrew was ontketend. Onstuitbaar. Na tien jaar stille frustratie, wilde hij me alles vertelde. Hij stopte even met een prins te zijn en vond zijn eigen stem.’’ De prins vertelde persoonlijke dingen die hij niet hoefde te vertellen, met verstrekkende gevolgen.



,,Over zijn zweetproblemen en zijn reisje naar Woking. Over zijn kennis van de huizen in Belgravia en de populaire uitgaansplekken in Londen. De rest hoef ik niet te vertellen. Het interview. De memes. De reviews van Pizza Express. Mijn enige en onbedoelde bijdrage aan de jeugdcultuur.”

Volledig scherm In de nasleep van het interview legde de prins zijn publieke functies neer. © BBC

