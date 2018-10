Hillary: Affaire Bill geen machtsmisbruik, Lewinsky was al volwassen

Hillary Clinton vindt dat haar man Bill zijn macht niet misbruikte toen hij als president een buitenechtelijke relatie kreeg met stagiaire Monica Lewinsky. ,,Ze was een volwassene'', zei de voormalig first lady vandaag in gesprek met CBS Sunday Morning.

De opmerking van Clinton is vooral opmerkelijk gezien de huidige #MeToo-beweging, waarvan ze zich een fel voorvechtster heeft getoond. Op de vraag of haar man zijn taken als president neer had moeten neerleggen nadat de affaire aan het licht was gekomen, zei Hillary 'absoluut niet'.

Volgens Hillary had haar destijds 49-jarige echtgenoot geen misbruik gemaakt van zijn positie, omdat de 22-jarige Lewinsky toen al 'een volwassene was'. ,,Er is een onderzoek geweest en daarmee is het afgerond'', zo maakte ze zich er snel vanaf.

Hillary probeerde daarna de aandacht van haar man af te leiden en richtte zich op de vele beschuldigingen van seksueel wangedrag van de huidige president Donald Trump. ,,Laat me je dit vragen: waar is het onderzoek naar de zittende president, tegen wie talloze beschuldigingen zijn gedaan en die hij verwerpt, ontkent en belachelijk maakt?", zei Clinton.

Seksisme in de politiek

Clinton werd door CBS geïnterviewd naar aanleiding van het recordaantal vrouwen dat sinds de #MeToo-beweging een rol in de Amerikaanse politiek ambieert. Volgens Clinton speelt seksisme echter nog steeds een leidende rol in de politiek.

Zo wees ze op de hoorzitting van kandidaat-rechter Brett Kavanaugh in de Senaat en diens agressieve ondervraging van de Democratische Senatoren Dianne Feinstein en Amy Klobuchar. ,,Hij deed dat niet met de mannen," aldus Clinton.

Clinton zei dat hetzelfde seksisme de oorzaak is geweest voor haar verlies van de presidentsverkiezingen in 2016, net als de Russische inmenging en het onderzoek naar haar e-mails. ,,Als je terugkijkt naar de manier waarop Trump met mij in debat ging, dat was gewoon doordrenkt van seksisme. Mij uitlachen, omdat 'het schoolmeisje' zich goed op een debat had voorbereid.''