Historisch: 3400 jaar oude stad in Egypte gevonden, uit tijdperk van Toetanchamon

Groep vrouwen in Dubai opgepakt wegens naaktfoto­shoot op balkon

5 april Minstens twaalf mensen zijn in Dubai gearresteerd voor het maken van naaktfoto’s op een balkon. Beeldmateriaal circuleerde sinds zaterdag online, waarna de plaatselijk politie tot arrestatie over ging. Het zou gaan om in ieder geval elf vrouwen van Oekraïense komaf, en een Russische cameraman. Het Openbaar Ministerie gaat over tot vervolging.